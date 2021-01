보성군, 광주 교회 관련 소속 공무원 확진

내일 12시께까지 청사 임시폐쇄·전수 검사 실시

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 28일 오전 광주광역시 교회 관련으로 소속 공무원(광주#1683)이 광주 동구 보건소에서 코로나19 확진판정을 받았다고 밝혔다.

직원 중 확진자 발생에 따라 군은 이날 보성군청 청사를 임시폐쇄하고, 군청사에 근무하는 전 직원(400여명)을 대상으로 코로나19 검사를 실시한다.

청사임시폐쇄는 전 직원 검사결과가 나올 것으로 예상되는 내일 오후 12시께까지다.

보성군은 현재 확진 공무원(광주#1683) 동선 파악과 밀접 접촉자 분류를 진행하고 있으며 밀접 접촉자에 대해서는 2주간 자가격리를 지시할 계획이다.

이번에 확진된 직원은 해양수산과 소속으로 25일 오후부터 27일 오전까지 근무했으며, 27일에는 구내식당에서 점심 식사를 한 것으로 파악됐다.

김철우 군수는 “소속 공무원의 확진 소식을 알리게 되어 매우 송구하게 생각하며, 추가 확진이 없도록 차단 방역에 최선을 다할 것”이라면서 “확진된 직원에 대해서는 자세한 경위를 파악한 후 엄중 문책 하겠다”고 말했다.

한편, 보성군은 청사 임시폐쇄 기간 동안 원격근무 시스템을 이용해 행정 업무 공백이 발생하지 않도록 직원 재택 근무 관리에 최선을 다할 계획이다.

