김해시, 더 가까운 이웃 '방문간호사'로 코로나 블루 극복

김해시, 코로나19 장기화로 건강관리 취약계층 지원

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 장기화로 건강 관리에 어려움을 겪는 취약계층 지원에 총력을 다한다.

28일 시에 따르면 경로당 임시폐쇄와 거리두기 등으로 고립감, 우울감, 무기력증 등을 겪는 어르신들을 대상으로 비대면·대면 사업을 병행해 방역 수칙 준수 하에 건강관리를 진행한다.

시는 감염병 관련 전문교육을 받은 방문간호사(간호사 14명, 물리치료사 1명, 사회복지사 1명)들을 통해 혈압측정, 혈당 관리 등 건강상담을 진행한다.

또한 집안에서 할 수 있는 간단한 스트레칭 등으로 코로나 블루 극복에 도움을 주고 있어 참여 어르신들에게 호평받고 있다.

강선희 건강증진과장은 “WITH 코로나 시대에 소외계층이 더욱 어려운 시기임을 고려해 건강 취약계층에 맞춤형 방문 건강관리 서비스를 진행한다”며 “사회적 약자도 더불어 살아갈 수 있는 사람 사는 김해, 희망 복지 도시 김해 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr