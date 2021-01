[아시아경제 김흥순 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,200 전일대비 400 등락률 -0.47% 거래량 11,392,220 전일가 85,600 2021.01.28 10:24 장중(20분지연) 관련기사 낙폭 1%대로 좁혔지만…코스피 여전히 3000대삼성전자, 코로나 악재 딛고 작년 영업익 35조9939억원…역대 네 번째(종합)4분기 숨고르기에도 1년 만에 다시 세운 영업익 ‘10조원 벽’ close 는 28일 지난해 4분기 실적 발표 컨퍼런스콜에서 "잔여재원 환원을 특별배당 형태로 결정한 것은 현재 증시상황과 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 불확실성, 향후 업황 불투명성 감안할 때 배당이 가장 효율적 환원방안이라고 판단했다"며 "지난해부터 개인주주가 급격히 증가하고 한국을 비롯한 각국 정부가 민생 지원과 경기활성화에 최선을 다하는 상황에서 사회 구성원으로서 기업의 사회적 책임을 함께 고려했다"고 설명했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr