1분에 22개씩…오리온 '하양송이', 출시 한 달 만에 100만개 판매 돌파

[아시아경제 이승진 기자] 오리온은 스테디셀러 ‘초코송이’의 자매품 ‘하양송이’가 출시 한 달 만에 누적판매량 100만 개를 넘어섰다고 28일 밝혔다. 1분에 22개 이상 팔린 셈으로, 신제품임에도 불구하고 초코송이 전체 매출의 20% 이상을 차지했다.

지난달 출시한 하양송이는 지난 11일을 기점으로 일 평균 판매량이 50% 이상 늘며 판매에 가속도가 붙었다. 일부 매장에서는 초코송이 대비 1.5배 넘는 매출을 달성하는 등 출시 초기 반응이 뜨거운 상황이다.

이 같은 성과는 기존 초코송이를 새롭게 재현해 하얀색 치즈맛 초콜릿을 입히며 1020세대들의 호기심을 이끈 것이 주효한 것으로 분석된다. 특히 '단짠(달콤+짭짤)' 맛을 구현했다는 입소문이 퍼지며, 홈술족이 와인 안주로 하양송이를 많이 찾은 것도 인기 요인으로 꼽힌다.

오리온은 익숙한 기존 스테디셀러나 히트 상품에 새로운 디자인과 맛을 더해 신제품으로 재탄생시키는 '리크리에이션' 제품을 선보여 좋은 성과를 얻고 있다. 지난해 9월 달콤한 맛을 좋아하는 1020세대를 겨냥해서 츄러스를 접목해 선보인 ‘꼬북칩 초코츄러스맛’은 2020년 하반기 최고 히트상품으로 자리 잡았고, 지난해 8월 겉면을 노란색으로 리뉴얼한 초코파이 바나나도 꾸준한 사랑을 받고 있다.

오리온 관계자는 “하양송이가 파격적인 외관과 젊은층 입맛을 반영한 단짠맛으로 SNS 상에서 입소문이 확산되고 있다”며 “특히 아이들 간식과 어른들 와인 안주 등으로 호평을 받고 있는 상황”이라고 말했다.

