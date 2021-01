실리콘웍스, 직원들에 기본급 600% 성과급 지급

작년 매출 창사이래 처음 1조원 넘겨

[아시아경제 정현진 기자] LG계열 팹리스인 실리콘웍스가 직원들에게 '기본급의 600%'라는 역대 최고 수준의 성과급을 지급한다.

28일 업계에 따르면 실리콘웍스는 전날 오후 사내 게시판을 통해 "이달 29일 전 직원에게 월 기본급의 600%를 성과급으로 지급한다"는 내용을 게시했다. 지난해 연봉의 30% 수준이며 일부 고성과자는 연봉의 60%에 해당하는 금액을 받는 것으로 전해졌다.

실리콘웍스는 같은 날 잠정 실적 공시를 통해 지난해 매출 1조1618억원, 영업이익 942억원을 기록했다고 발표했다. 전년 대비 매출은 33.9%, 영업이익은 99.4% 급증했다. 매출이 1조원을 넘어선 것은 창사 이래 처음이다.

실리콘웍스는 2014년 LG가 인수, 스마트폰과 TV 등에 들어가는 디스플레이구동칩(DDI·화상신호를 전달하는 반도체)의 설계와 판매를 주력으로 하는 기업이다. 이 회사는 올해 5월 구본준 LG 고문 주도로 출범하는 LG신설지주회사(가칭)에 계열사로 편입될 예정이다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr