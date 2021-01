오세훈 "박근혜 시절 180석 건방 떨다 우파 몰락"

오세훈, '조건부 정치' 비판한 고민정에 "언급할 가치 못 느껴"

[아시아경제 허미담 기자] 오세훈 전 서울시장이 27일 자신에게 제기된 이른바 '우파 몰락 책임론'에 대해 "박근혜 대통령 시절 '180석 된다'고 건방 떨다가 총선에 져서 몰락한 것 아닌가. 왜 그 원인을 오세훈에게 찾냐"고 목소리를 높였다.

서울시장 보궐선거 출마를 선언한 오 전 시장은 이날 유튜브 채널 '고성국TV'와의 인터뷰에서 "어느 정당이, 어느 보수 우파가 싸우다 쓰러진 장수에게 책임을 묻나. 동의할 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 또 시장직 사퇴의 계기가 된 '무상급식 주민투표'와 관련해 "그때 당에서 아무도 (함께) 안 싸웠다. 당시 당 대표는 홍준표 의원이었고, 실세는 박근혜 전 대통령이었다"며 "(당이) 손톱만큼도 도와주지 않았다. 자기 당 정체성에 맞춰 싸우는데 하나도 안 도와주는 정당이 어디 있나. 그걸 반성해야 한다"고 지적했다.

오 전 시장은 '박원순 10년 시정' 책임론에 대해서도 "시장 임기가 10년이었나. 그 사람(박원순 전 시장)이 두 번 선거에서 이겨 10년 한 것 아니냐"며 "어느 정당이 싸우다 쓰러진 장수에게 책임을 묻나. 동의할 수 없다"고 반박했다. 이어 "생계형 유튜버들이 그런 식으로 나를 폄하할 때마다 피가 거꾸로 솟는다"고 덧붙였다.

그런가 하면 오 전 시장은 지난 4·15총선에서 맞붙었던 고민정 더불어민주당 의원이 '광진을 주민들로부터 선택받지 못했음에도 조건부 정치를 한다'고 지적한 데 대해선 "언급할 가치를 느끼지 않는다. 제가 요즘에 그렇게 조롱당하고 산다"고 말했다.

다만 총선 패배에 대해서는 "변명하고 싶지 않다"며 "지명도가 있고 좀 센 사람이 거기 가서 붙으라고 한 게 당의 방침이었고, 철옹성을 깨보고 싶었는데 죄송하게 됐다"고 밝혔다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr