순천시, 공무원 1:1결연사업 행복드림팀 행복바이러스 전파

6급 이상 공무원 642명과 저소득 어르신 결연 효과 톡톡

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)가 지난 2015년부터 추진 중인 공무원 1대1 결연 행복드림팀 사업이 코로나 시대에 결연자들에게 위로를 전하고 있다고 27일 밝혔다.

행복드림팀 사업은 허석 순천시장을 비롯한 임채영 부시장 등 6급 이상 공무원 642명과 관내 저소득 가정을 1대1로 결연하여 매월 1회 이상 방문해 안부를 살피는 사업이다.

주요 대상은 홀몸어르신, 장애우, 조손가정, 저소득층 등 생활이 어려운 가정으로 실질적인 도움의 손길이 미치지 못하는 가정으로, 이번달은 설맞이 떡국 떡을 전달하기 위해 642명의 공무원이 1대1로 결연된 가정을 방문했다.

코로나19에 따른 사회적 거리두기가 시행 중으로 마스크 착용과 2미터 거리두기를 철저히 지키며 결연가정의 안부를 살폈다.

허석 순천시장도 전날 결연대상자 집을 직접 방문해 떡국 떡을 전달하며 애로사항을 청취했다.

결연대상 어르신은 “코로나로 나들이도 못해 홀로 적적했는데 이렇게 찾아와주시니 너무나 고맙다.”며 “꾸준히 관심가져 주신다고 생각하니 한결 마음이 따뜻해지는 것을 느낀다.”고 말했다.

