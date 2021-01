플라스틱 문제 해결 위해 화장품 업계 맞손…'화장품 플라스틱 이니셔티브' 선언

[아시아경제 이승진 기자] 화장품 업계가 플라스틱 재활용 문제를 해결하기 위해 손을 잡았다.

대한화장품협회와 로레알코리아, 아모레퍼시픽, 애경산업, LG생활건강은 화장품 플라스틱 포장재 문제 해결과 지속가능한 순환경제 실현을 위한 ‘2030 화장품 플라스틱 이니셔티브’를 선언했다고 27일 밝혔다.

‘2030 화장품 플라스틱 이니셔티브’에 참여하는 기업은 'Beautiful us, Beautiful earth' 슬로건을 토대로 4대 중점목표 ▲재활용 어려운 제품 100% 제거 ▲석유기반 플라스틱 사용 30% 감소 ▲리필 활성화 ▲판매한 용기의 자체회수 달성을 위해 10대 액션플랜을 실행한다.

이니셔티브에 함께하는 서울YWCA, 자원순환사회경제연구소, 자원순환사회연대는 향후 이니셔티브 성과관리, 방향성 논의 등 이니셔티브 시행과정에 적극 참여해 화장품 플라스틱 포장재 문제 해결과 지속가능한 순환경제 활성화를 위한 제언과 성과 모니터링을 실시해나갈 계획이다.

'2030 화장품 플라스틱 이니셔티브'는 이번 선언을 시작으로 이니셔티브 성과관리, 시행방안 논의를 위해 화장품업계, 시민단체, 정부, 유관기관이 참여하는 이해관계자 협의체를 구성·운영하고 매년 수행성과를 투명하게 공개해 지속적으로 발전시켜 나갈 계획이다.

서경배 대한화장품협회 회장은 “이번 선언은 플라스틱 포장재 사용 절감과 지속가능한 순환경제 실현을 위한 업계의 고민이 결집되는 계기가 될 것”이라며 “대한화장품협회는 앞으로 더 많은 화장품 기업이 이니셔티브에 참여할 수 있도록 자원순환에 대한 노력의 필요성을 설명하고 독려할 예정이다”라고 말했다.

