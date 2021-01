27일 추미애 법무부 장관 이임식이 열릴 예정인 정부과천청사 앞에서 추 장관 지지자들이 감사와 응원 문구가 적힌 손팻말을 들고 있다. /문호남 기자 munonam@

