따뜻한 봄 날씨가 이어지고 있는 27일 서울 여의도 63스퀘어전망대에서 바라본 도심에 맑은 하늘이 펼쳐지고 있다. 기상청은 오는 28일 전국에 강풍을 동반한 눈이 내리겠다고 밝혔다./강진형 기자aymsdream@

