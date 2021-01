울진군, 교육지원청·경찰서 함께 '중학교 CCTV 운영' 협약

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 경북 울진군은 26일 관내 중학교 CCTV운영을 통해 보다 안전한 교육환경을 만들기 위해 울진교육지원청, 울진경찰서와 관리 협약을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 지난해 관내 중학교 8개교에 구축된 63대의 CCTV 시스템 관리 운영을 위해 마련됐다.

이에 따라 울진군은 통합관제센터 총괄 운영하고 울진교육지원청은 예산지원과 CCTV 관리를 하게 된다. 울진경찰서는 사건사고 발생 시 신속한 현장 대응을 담당함으로써 유기적인 협조체계를 구축하는 내용을 담고 있다.

울진군 CCTV통합관제센터는 지난 2016년에 초등학교 CCTV 150대를 연계했고, 오는 2월중 관내 8개 중학교의 63대를 연계해 관리할 예정이다.

지난 2016년 12월16일에 개소한 울진군 CCTV통합관제센터는 울진연호문화센터 1층에 230㎡ 규모로 관제실, 회의실, 장비실, 사무실 등을 갖추고 있다.

관제요원 27명이 근무하는 울진군 관제센터는 800여대 CCTV를 통해 각종 사건·사고 예방은 물론 쓰레기 불법투기, 주정차 단속 등으로 운영영역을 확대하고 있다.

전찬걸 군수는 "보다 안전한 교육환경을 만들기 위해 앞으로도 CCTV 확충, 관제요원 역량강화 등을 통해 안전사각지대를 해소해 나가겠다"고 강조했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr