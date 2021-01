정의당, 재보궐TF 설치…무공천 포함한 모든 가능성 열어놓고 논의

[아시아경제 오주연 기자]당대표 성추행 사건 수습에 나선 정의당이 오는 4월 재보궐선거에 대응할 테스크포스(TF)를 설치했다. 무공천을 포함한 모든 방안을 열어놓고 대응한다는 방침이다.

정의당 관계자는 27일 "현재 잠정적으로 선거운동은 중단된 상태"라면서 "무공천을 포함한 모든 안을 열어놓고 재보궐선거와 관련한 TF를 꾸려 대응할 예정"이라고 말했다. 일각에서 언급된 무공천 가능성이 높다는 전망에 대해서는 "‘무공천 유력’ 이런 것은 아니며 이제 TF를 구성했기 때문에 오늘부터 논의에 들어갈 것"이라고 했다.

이날 열린 1차 비상대책회의에서는 '성평등 조직문화개선대책 TF'와 '4·7 재보궐선거 TF' 구성을 결정했다.

성평등 조직문화개선대책 TF는 성평등 관련 조직문화를 총체적으로 점검하고 재발방지 대책을 마련해 성평등한 시스템을 정착시키기 위한 TF다. 배복주 부대표와 김응호 부대표, 강민진 청년정의당준비위원장으로 구성됐다.

4·7 재보궐선거 TF에서는 서울과 부산 재보궐선거 대응 방안을 마련한다. 배진교·이은주·류호정 국회의원과 박인숙 부대표로 구성됐다.

이번 서울·부산 재보궐선거가 고 박원순 전 서울시장과 오거돈 전 부산시장이 성추문으로 물러나면서 실시하는 것이기 때문에 당대표 성추행을 수습해야하는 정의당으로서는 선거 부담이 커졌다. 권수정 정의당 서울시장 예비후보는 앞서 페이스북을 통해 "당의 논의와 결정에 함께 하겠다"고 밝혔다.

한편 정의당은 전일 김 전 대표 성추행 사건을 책임있게 수습하기 위해 의원단과 대표단으로 구성된 비상대책회의를 설치, 운영하기로 했다. 비상대책회의는 차기 대표 선출 전까지 운영되며 강은미 원내대표와 김윤기 당대표 직무대행이 공동대표를 맡았다. 비상대책회의는 매일 회의를 열고 사태 수습 방안을 집중 논의할 예정이다. 이날 강은미 원내대표는 "무관용원칙에 따라 철저한 사후 대책을 행할 것임을 국민께 약속한다"고 말했다.

