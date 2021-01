[특징주]대유플러스, 코로나19 백신 보관용 냉동고 개발에 '강세'

[아시아경제 유현석 기자] 대유플러스 대유플러스 000300 | 코스피 증권정보 현재가 926 전일대비 61 등락률 +7.05% 거래량 14,461,709 전일가 865 2021.01.27 11:30 장중(20분지연) 관련기사 대유플러스, 탄소나노튜브(CNT) 테마 상승세에 8.71% ↑“아직도 추천주를 돈내고 받으세요?”대유플러스, 주가 977원 (-2.79%)… 게시판 '북적' close 가 강세다. 위니아딤채와 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신을 안전하게 보관할 수 있는 초저온 냉동고를 개발했다는 소식이 영향을 끼친 것으로 보인다.

대유플러스는 27일 오전 11시18분 기준 전거래일 대비 5.09%(44원) 오른 909원에 거래됐다.

대유플러스와 위니아딤채가 공동 개발한 위니아 초저온 냉동고(가칭 메디박스)는 용량 90ℓ, 무게 65㎏의 소형 제품으로, 냉동고 한 대당 1만8천명분의 백신을 저장할 수 있다.

국내 접종이 예정된 모든 백신을 저장할 수 있도록 영하 80℃부터 영상 10℃까지 온도 설정이 가능하다. 여기에 별도 배터리팩을 이용하면 외부 전력공급 없이 1∼2시간 동안 초저온 상태를 유지할 수 있다고 설명했다.

이 냉동고 제품은 현재 관련 기관에서 규격인증을 받고 있다. 올해 1분기 내로 출시하는 것을 목표다.

위니아딤채는 국내 코로나19 백신 접종을 염두에 두고 백신을 저장·운송할 수 있는 초저온 냉동고를 연구·개발해왔다.

위니아딤채는 최근 '메디박스'(MEDIBOX) 상표를 특허청에 출원했다. 관련 기술 특허 3건도 출원 중이다. 김치냉장고 생산업체인 대유플러스도 식약처에 의료기기 제조허가를 받기 위한 절차를 밟고 있다

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr