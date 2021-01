한은 "산업용 로봇, 실질임금 상승 제약 요인 작용"

27일 한국은행 조사통계월보 발간

[아시아경제 장세희 기자]산업용 로봇이 해당 산업의 종사자를 대체하면서 실질임금 상승을 제약한다는 연구 결과가 나왔다.

27일 한국은행의 조사통계월보에 실린 '산업용 로봇 보급이 고용에 미치는 영향' 보고서에 따르면 2010년~2018년 중 로봇침투도 1단위 상승 시 해당 산업의 종사자 수 증가율은 약 0.1%포인트로 실질 임금 상승률은 약 0.3%포인트 낮아지는 것으로 추정됐다.

우리나라의 산업용 로봇 보급은 점차 늘어나는 추세다. 국제로봇연맹(IFR)에 따르면 2000년 3만8000대에 불과했던 로봇 운용 대 수는 2018년 30만대로 약 8배가량 증가했다.

특히 노동보상 비용 등이 높은 전기·전자(32.2%) 부분에서 가장 높은 비중을 차지했고, 화학(15.4%), 운송장비(11.0%), 기계장비(9.1%) 등이 뒤를 이었다. 이에 한은은 로봇 도입으로 노동수요가 감소하고, 새로운 업무도 창출되는 상반된 효과가 발생한다고 설명했다.

한은은 또 산업별 로봇침투도를 시산한 결과 2010년 이후 자동차 전자부품·컴퓨터 등의 산업에서 로봇 침투가 빠르게 진행됐다고 분석했다.

보고서는 향후에도 로봇공학, 인공지능(AI), 정보통신기술(ICT) 등 기술발전으로 로봇의 역할이 꾸준히 확대될 것으로 예상했다. 연구팀은 "신종 코로나바이러스감염증(코로나 19) 이후 디지털 전환이 가속화되면서 로봇 보급도 더욱 빠르게 진행될 것"이라고 전망했다.

연구팀은 마지막으로 "일자리 확대를 위해서는 로봇 보급으로 인한 생산성 증대가 업무 창출로 이어질 수 있도록 새로운 고부가가치 산업을 적극 발굴해야 한다"며 "부문 간 노동이동을 높일 필요가 있다"고 강조했다.

장세희 기자 jangsay@asiae.co.kr