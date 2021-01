산업부, '韓-방글라데시 교역투자' 온라인 설명회 개최

[아시아경제 권해영 기자] 산업통상자원부는 방글라데시 상무부, 코트라(KOTRA), 한국수입협회 등과 공동으로 27일 '한-방글라데시 교역투자설명회'를 온라인으로 개최했다.

이번 설명회는 지난 2019년 한국 총리의 방글라데시 방문을 계기로 양국이 상호 교역·투자 확대를 위해 협력키로 합의한 데 따른 후속조치의 일환이다. 방글라데시는 인구 수 1억6000만명의 세계 8위 인구대국으로, 세계 2위의 의류 수출을 바탕으로 2011년 이후 연 6% 이상의 고성장을 지속하고 있다. 방글라데시 정부는 현재의 고성장 기조를 유지하기 위해 부족한 에너지 및 기반시설 확충과 외국인직접투자 유치를 통한 제조업 다각화·고도화를 적극 추진 중이다.

이번 설명회를 통해 내수시장 확대와 기반시설 확충이 활발하게 이뤄지고 있는 방글라데시 시장에 대한 이해를 높임으로써 우리 기업의 시장 다변화 및 'K-뉴딜' 글로벌화 등에 기여할 수 있을 것으로 산업부는 예상했다.

전윤종 산업부 통상협력국장은 개회사를 통해 방글라데시가 세계 2위 의류 수출국으로 성장하는데 한국 기업들이 기여했음을 강조하며 향후 산업구조 고도화와 에너지 및 기반시설 분야에서의 협력 확대를 제안했다.

방글라데시 무역개발청은 현지 투자환경과 기회, KOTRAsms 방글라데시 경제동향과 함께 유망 진출분야를 소개했다. 희림건축, 우진플라임 등 다수의 현지 진출 및 진출 관심 기업 역시 참여해 활발한 협의와 상담을 진행했다.

