농협은행, NH페이모아통장 영상 공유하면 커피쿠폰 제공

[아시아경제 박선미 기자] NH농협은행은 오는 2월 14일까지 'NH페이모아통장 영상 공유하고 카페모카 받으소' 이벤트를 실시한다고 27일 밝혔다.

이번 이벤트는 농협은행 공식 SNS(인스타그램, 페이스북) 채널에 등재된 ‘NH페이모아통장’ 바이럴 영상을 해시태그(#NH페이모아통장)와 함께 본인의 SNS에 공유하고 ‘참여 완료’라고 댓글을 남기면 참여할 수 있다. 참여 고객 중 총 200명을 추첨해 스타벅스 모바일 쿠폰을 제공한다. 댓글로 친구를 소환하면 당첨 확률이 높아진다.

NH페이모아통장은 SK페이를 포함한 20개 주요 간편결제(페이)의 결제(충전) 합산 실적에 따라 100만원 한도 내에서 최고 연 1.5%(기본금리 0.1%, 우대금리 1.4%p)의 금리를 제공하는 입출식 상품이다. NH농협은행 스마트뱅킹과 올원뱅크에서 가입할 수 있다.

