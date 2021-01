[특징주] 한한령 해제 분위기 조성에 화장품주 '들썩'

[아시아경제 이민지 기자] 문재인 대통령이 전일 오후 시진핑 중국 국가주석과 전화 통화를 통해 올해와 내년을 ‘한중 ?문화교류의 해’로 선포하고 양국간 경제·인적 교류를 활성화하기로 했다는 소식이 전해지자 화장품 관련 주가 오름세를 유지하고 있다.

27일 오전 9시 14분 코스피시장에서 잇츠한불 잇츠한불 226320 | 코스피 증권정보 현재가 30,650 전일대비 1,800 등락률 +6.24% 거래량 1,861,783 전일가 28,850 2021.01.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]서훈-양제츠 회담 종료, 상승 재료 사라지자 화장품주 ↓화장품주도 '양제츠 효과' 톡톡잇츠한불, 주가 3만 1300원 (4.51%)… 게시판 '북적' close 은 전 거래일 대비 10.75% 오른 3만1950원에 거래됐다. 같은 시각 한국화장품 한국화장품 123690 | 코스피 증권정보 현재가 13,400 전일대비 450 등락률 +3.47% 거래량 837,694 전일가 12,950 2021.01.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 한국화장품, 화장품 테마 상승세에 11.81% ↑한국화장품, 화장품 테마 상승세에 14.4% ↑한국화장품, 검색 상위 랭킹... 주가 -11.49% close (5.8%), 연우 연우 115960 | 코스닥 증권정보 현재가 26,500 전일대비 800 등락률 +3.11% 거래량 129,501 전일가 25,700 2021.01.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"연우, 실적 턴어라운드 전망…목표가 47%↑"[클릭 e종목]"연우, 저평가된 중소형 화장품사…목표가 26%↑"[e공시 눈에 띄네]코스닥-12일 close (5%), 애경산업 애경산업 018250 | 코스피 증권정보 현재가 26,400 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 68,975 전일가 26,400 2021.01.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 루나, 롱래스팅 에어리 스틱 파운데이션 출시애경산업, '2080 월별 칫솔' 출시KCGS, 포스코·효성 등 7개사 ESG등급 하향조정 close (1.7%), 코스맥스(1.4%), 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 237,000 전일대비 1,000 등락률 -0.42% 거래량 62,207 전일가 238,000 2021.01.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 한 주만에 '사자' 전환…네이버 가장 많이 순매수레어카인드, 유튜버 재유와 립틴트 출시 외국인, 4주만에 '팔자'로 돌아서 close (1%), LG생활건강 LG생활건강 051900 | 코스피 증권정보 현재가 1,621,000 전일대비 5,000 등락률 -0.31% 거래량 11,157 전일가 1,626,000 2021.01.27 09:47 장중(20분지연) 관련기사 2월 신규시설 투자 종료로 경쟁력 높아질 종목 총정리 [클릭 e종목]"LG생활건강, 4분기 호실적 기대...영업익 전년比 8%↑"[클릭 e종목]"LG생활건강, 4분기 기대치 부합할 것"…목표주가 210만원 close (0.6%) 등도 오름세를 유지했다.

주식 시장에선 이번 통화로 2017년 3월 주한미군 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치에 대한 보복 차원에서 이뤄진 중국의 한한령이 풀리는 계기로 작용할 수 있을지에 대한 기대감을 높인 것으로 보인다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr