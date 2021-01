LG디스플레이, 언택트 수요 확대에 2분기 연속 흑자(상보)

[아시아경제 우수연 기자]LG디스플레이가 최근 언택트 수요 확대에 따른 TV 및 IT 제품 호황으로 2개 분기 연속 흑자를 달성했다.

27일 LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 24,100 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 23,550 2021.01.27 08:20 장시작전(20분지연) 관련기사 [속보]LG디스플레이, 작년 4Q 영업익 6855억원…전년비 흑자전환LG디스플레이, 주가 2만 3700원.. 전일대비 0.64%LG디스플레이, 주가 2만 3500원.. 전일대비 -0.21% close 는 2020년 4분기 매출액 7조4612억원, 영업이익 6855억원을 달성했다고 발표했다. 전년 대비 매출액은 16% 늘었고 영업이익은 흑자전환했다. 전기 대비로는 매출은 11%, 영업이익은 318% 늘었다. 지난해 연간 매출은 24조2301억원, 영업손실은 291억원이었다.

4분기에도 신종 코로나바이러스감염증(코로나 19)으로 인한 재택문화 확산 등에 따른 TV 및 IT 제품 수요 강세와 대형 OLED 및 POLED의 출하 증가로 전분기 대비 출하 면적은 5%, 면적당 판가는 12% 증가하며 매출을 끌어올렸다.

영업이익의 증가는 견조한 출하 및 판가 흐름과 더불어 LG디스플레이가 주력해온 ▲OLED 대세화 ▲POLED 사업기반 강화 ▲LCD 구조혁신의 3대 전략 과제의 성과가 점차 나타났기 때문이라고 LG디스플레이는 설명했다.

특히, 광저우 OLED 공장 생산 본격화에 따른 OLED TV용 패널 판매 확대와 POLED 사업의 안정적인 운영기반을 바탕으로 한 생산 증가를 통해 의미있는 성과 개선 효과가 나타났다. 그밖에도 차별화된 경쟁력으로 성과를 창출하고 있는 IT 및 TV용 LCD도 이익 개선에 지속적으로 기여하고 있다.

각 부문별 매출 비중은 IT 패널이 37%로 가장 높았고 TV 패널 비중은 29%, Mobile 패널 및 기타 매출 비중은 34%를 차지했다.

4분기 당기순이익은 6210억원, 영업이익에 유무형자산상각비를 더한 EBITDA는 1조7743억원을 달성했다. 영업이익이 개선되면서 EBITDA 이익률도 큰 폭으로 증가, 15분기 내 최고 수준인 24%를 기록했다.

서동희 LG디스플레이 CFO(최고재무책임자)는 4분기 실적에 대해 "언택트 비대면 시장 환경에 기민하게 대응하면서 시장에서의 기회를 극대화했던 부분과 OLED 부문의 매출 확대에 힘입어 달성한 성과"라고 설명했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr