박은석, 강아지 몰리 근황 공개…"'나혼산' 재방 시청"

[아시아경제 김봉주 기자] 지난해 SBS 드라마 '펜트하우스'에서 로건 리 역을 맡아 인기를 끈 배우 박은석이 강아지 몰리와의 근황을 전했다.

박은석은 25일 인스타그램 자신의 계정에 "'나 혼자 산다' 재방송 보는 중. 몰리"라는 글과 사진을 올렸다.

사진에는 박은석의 골든 레드 리트리버 품종 강아지 몰리의 뒷모습이 담겼다. 생후 3개월의 강아지 몰리는 '나 혼자 산다' 재방송을 집중해서 보는 듯한 모습이다.

앞서 박은석은 22일 방송된 MBC 예능 '나 혼자 산다'에 출연했다. 경기도 양평의 한 단독주택을 임대한 박은석은 그곳에서 전원 생활을 하는 공개했다. 캠핑 등 다양한 레저를 즐겨하는 박은석은 작품 속에서는 볼 수 없었던 또 다른 매력을 드러냈다.

특히 방송에서 몰리는 귀엽고 친숙한 이미지로 시청자들의 관심을 끌었다.

방송 후에도 시청자들의 강아지 몰리에 대한 관심이 뜨거웠고, 이에 박은석은 강아지 몰리 근황을 전하면서 팬들과 소통했다.

