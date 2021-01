[포토]광진구의회 의원연구단체 '광진 혁신 포럼' 활동 시작

[아시아경제 박종일 기자] 광진구의회(의장 박삼례) 의원 연구단체 ‘광진 혁신 포럼’이 26일 의회 브리핑실에서 간담회를 개최, 본격적인 연구 활동을 시작했다.

광진 혁신 포럼(대표위원 장경희)은 주민생활과 밀접한 도시생활문제 개선을 위해 지난해 수립된 단체다.

장경희 의원을 대표로 장길천, 박순복, 김미영, 김회근, 박성연 의원이 활동하고 있으며, 문화복합시설, 서울재활용플라자, 우리동네키움센터 등 도시생활 관련 시설을 방문, 지역현안 해결을 위한 관심과 역량을 키워왔다.

연간 세부일정 수립으로 시작된 간담회는 지역사회 발전을 위한 토론으로 이어졌고, 위원들은 주민과 소통을 바탕으로 도출한 안건들을 공유했다.

숲도서관, 음식물쓰레기 처리장, 청소년 독서실 등 구민의 생활과 밀접한 내용이 주를 이루었으며, 이에 따른 구체적 로드맵도 마련되었다.

장경희 대표위원은 “주민들과 소통을 활성화, 다양한 도시문제들을 고민하겠으며 축적한 역량을 기반으로 적합한 대안 발굴을 위해 노력하겠다”고 말했다.

또 "‘광진 혁신 포럼’은 주민을 위해 열려 있다"며 "언제든 구정 발전을 위한 좋은 의견을 부탁드린다"고 전했다.

