[아시아경제 이관주 기자] 건축사 시험 모범답안을 사전 유출한 시험보조요원과 응시자 등 3명이 재판에 넘겨졌다.

26일 사정기관에 따르면 지난해 9월 건축사 자격시험을 본 응시자 2명은 시험보조요원 1명과 공모해 모범답안을 미리 넘겨받는 등 부정행위를 저지른 혐의(위계공무집행방해·건축사법 위반 등)로 구속 기소됐다.

모범답안을 빼돌려 유출한 보조요원은 공무상비밀누설 혐의도 적용됐다.

서울 송파경찰서는 국토교통부의 의뢰를 받아 수사에 착수해 이들을 구속했다. 지난달 사건을 경찰로부터 송치받은 서울동부지검은 이달 초 이들을 기소했다.

