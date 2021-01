정청래 "추미애 용기, 장관의 표상" vs 김근식 "친문 환심 사려는 건가"

정청래 "검찰개혁 대치 전선 맨 앞에 추미애 있었다"

김근식 "검찰총장 잡느라 동부구치소 코로나 지옥 방치"

[아시아경제 임주형 기자] 정청래 더불어민주당 의원과 오는 4·7 서울시장 보궐선거에 출마한 국민의힘 서울 송파병 당협위원장인 김근식 경남대 교수가 26일 설전을 벌였다. 정 의원이 이날 추미애 법무부 장관을 두고 "일찍이 볼 수 없었던 법무부 장관의 표상"이라며 평가하자, 김 교수는 "친문에 포박당한 것이냐, 아니면 친문 환심을 사려는 것이냐"라며 응수했다.

정 의원은 이날 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "추 장관이 보여준 용기와 결기는 일찍이 볼 수 없었던 법무부 장관의 표상"이라고 주장했다.

이어 "기존의 법무부 장관은 전형적인 공무원의 모습이었다"라며 "잡음 없이 기존 질서에 순응하며 장관직을 수행했거나, 아니면 어둠 속에서 보이지 않는 완력으로 질서를 유지했을 것"이라고 했다.

그러면서 "어쩌면 추 장관은 검찰로부터의 법무부 독립선언을 한 셈"이라며 "법적으로 보장된 장관의 인사권과 수사지휘권을 행사했고, 검찰총장에 대한 징계권도 제청하고 행사했다"고 강조했다.

또 "걔혁은 혁명보다 어렵고 끈질긴 저항으로 저항하지만, 결국 역사의 정의 앞에 무릎을 꿇었다"며 "그 저항의 대치 전선 맨 앞에서 추미애가 있었다. 이 시기 법무부 장관으로서의 숙명이었는지도 모른다"고 했다.

이어 "추미애를 검찰개혁의 주연 배우로 임명한 것은 문재인 대통령이지만, 어쩌면 시대의 신이었는지도 모른다"며 "검찰개혁은 시대적 운명"이라고 강조했다.

그러나 정 의원의 이같은 평가에 대해 김 교수는 "참 가지가지 한다"며 반박했다.

김 교수는 이날 페이스북에 올린 글에서 "박영선 전 장관이 '문재인 보유국'이라고 하더니, 정청래 의원은 추미애가 법무부 장관의 표상이라고 칭송한다"면서 "어쩜 그리 민심과 동떨어진 동굴 속 인식일까"라며 이같이 말했다.

이어 "추 장관은 장관의 표상이 아니라 장관의 수치"라며 "자랑거리가 아니라 골치거리였다. 추 장관이 한 일이라곤 '윤석열 찍어내기'밖에 없었다"고 지적했다.

그러면서 "채널A 사건, 라임 김봉형 편지 사건, 윤 총장 가족사건, 직무배제와 징계강행 모두 추 장관의 억지로 끝났다"며 "검찰개혁을 내세워 검찰 겁박하는 바람에, 결과적으로 검찰개혁은 양치기 소년의 거짓말이 됐다"고 비판했다.

또 "검찰총장 잡느라 법무부 장관 교정행정은 엉망이 됐다"며 "동부구치소는 코로나 지옥으로 방치됐다"고 지적하기도 했다. 앞 서 서울 동부구치소에서는 지난해 11월27일 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 최초 확진자가 확인된 뒤, 1달여 만에 1000명 이상이 확진 판정을 받았다.

김 교수는 정 의원을 향해 "또 청개구리를 드셨나"라며 "친문(친 문재인 대통령) 대깨문(문재인 대통령 극성 지지층을 낮잡아 이르는 말)에 포박당한 겁니까. 아니면 친문의 환심을 사려는 겁니까"라고 비꼬아 비판했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr