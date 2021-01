김해시 자원봉사단체협의회, 비대면 정기총회 개최

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시 자원봉사단체협의회가 2021년 정기총회를 비대면으로 개최했다.

25일부터 이틀간 진행된 이번 총회는 정관개정, 임원선출, 예산승인 등의 의결사항은 모바일로 진행했다.

화상회의를 토해 선출된 임원의 신년인사와 지난 한 해를 되돌아보고 회원들이 한마음 한뜻으로 지역사회 발전과 새로운 도약을 준비하는 시간을 가졌다.

조숙자 회장은 “지난해 자원봉사단체협의회 화합과 발전을 위해 노력해주신 34개 단체 회원들의 노고에 감사드린다”며 “코로나19 위기 상황에서 지역사회와 이웃의 안전을 먼저 생각하고 나서 주신 자원봉사자들에 큰 감동을 했다”고 말했다.

박종주 자원봉사센터장은 “자원봉사자들의 열정과 지혜가 모여 코로나19가 차츰 극복되고 일상을 찾아가고 있다”며 “우리 시 자원봉사활동의 새로운 도약을 위해 힘써 달라”고 당부했다.

