SK C&C, 가명정보 활용 빅데이터 활성화 주제로 세미나 개최

[아시아경제 강나훔 기자] SK㈜C&C는 오는 28일 '가명정보, 데이터 융복합 서비스 시장을 선도한다'를 주제로 웨비나(온라인 세미나)를 개최한다고 26일 밝혔다.

가명정보는 개인정보 일부를 삭제·대체해 추가정보 없이는 개인을 알아볼 수 없도록 처리한 것으로, 국가가 지정한 전문기관만이 결합할 수 있다. 개인 식별 위험 없이 이종 산업 간 가명정보를 안전하게 결합해 활용할 수 있도록 하기 위함이다.

SK C&C는 이번 웨비나에서 가명정보에 기반한 원스톱 고객 맞춤형 '토털 데이터 결합 서비스'를 공개한다. 주요 내용은 ▲데이터 결합 활용 컨설팅 ▲데이터 수집·연계 ▲가명처리 결합·분석 등이다. 금융·제조·통신·서비스·공공 등 산업 및 고객별 맞춤형 데이터 결합 활용 비즈니스 모델 설계는 물론 데이터 결합 과정 전반에 걸친 컨설팅도 받아볼 수 있다.

고객을 위한 별도의 가명 데이터 결합·분석 환경 뿐 아니라 데이터 서비스 모델 생성부터 실행·폐기에 이르는 ‘데이터 서비스 라이프 사이클 관리’도 지원한다. 이를 위해 산업별 버티컬(Vertical·수직적) 데이터 플랫폼·서비스 모델도 개발 중이다.

SK C&C 웨비나에서 금융 마이데이터 서비스와 유통·물류·의료·헬스케어·보건복지 등 산업별 데이터 융복합 서비스 진화 사례를 제시하며 참여자들의 이해를 도울 계획이다.

전철희 SK C&C DT Expert그룹장은 "고객 상황에 맞는 최적의 데이터 사업 기회를 발굴하고 고객별 맞춤형 밀착 서비스를 통해 고객의 데이터 기반 혁신 성장을 든든하게 뒷받침하겠다"고 말했다.

