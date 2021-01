경찰공무원 올해 5889명 신규 채용…순경공채 5068명

경력경쟁 학대예방·사이버마약·영상분석 추가

국수본 출범 발맞춰 변호사 2배 채용

[아시아경제 이관주 기자] 경찰청은 총 5889명 규모의 2021년도 경찰공무원 채용시험계획을 26일 발표했다.

올해 경찰 채용은 상반기에 3104명, 하반기 2785명을 각각 선발한다. 이 가운데 순경공채는 상반기 2820명, 하반기 2248명 등 총 5068명이다. 경력경쟁채용은 상반기 10개 분야 284명, 하반기 13개 분야 537명 등 총 23개 분야 821명이다.

특히 올해 경력경쟁채용에서는 다양한 치안 분야의 전문성 강화를 위해 학대예방, 사이버 마약수사, 영상분석 분야가 새롭게 추가됐다.

아울러 국가수사본부 공식 출범에 발맞춰 책임수사체제 구축을 위해 기존 20명이던 변호사 경력 채용도 40명으로 늘릴 계획이다.

자세한 일정과 분야별 채용인원 등은 경찰청 원서접수사이트(gosi.police.go.kr)에서 확인할 수 있다.

