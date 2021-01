[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전 세계 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 누적 환자 수가 1억명을 넘어섰다.

통계 집계 사이트 월드오미터는 25일(현지시간) 오전 3시 30분께 전세계 누적 코로나19 확진자 수를 1억1만10명으로 집계했다. 누적 사망자 수는 214만4141명이다.

세계은행(WB)이 추정한 지난해 세계 인구 76억7353만3000여명의 1.3%가 코로나19에 감염된 셈이다.

전 세계 누적 확진자는 지난 10일 9000만명을 넘긴 후 16일 만에 1000만명이 늘어났다. 중국 우한에서 첫 환자가 보고된 2019년 12월 31일로부터는 약 1년 1개월 만에 누적 감염자가 1억명을 넘기게 됐다.

미 존스홉킨스대학의 집계도 1억명 돌파가 임박했다. 존스홉킨스대학 집계 누적 환자수는 9951만7851명이다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr