[종합] "인권·성평등 앞장섰는데"…'김종철 성추행' 사건에 정치권 '파문'

與 "국민 충격 가늠하기 어려워"

野 "2차 피해 확산 힘써야"

정의당 "깊은 성찰의 시간 가질 것"

[아시아경제 임주형 기자] 김종철 정의당 대표가 같은 당 장혜영 의원을 성추행한 뒤 당 대표직에서 직위 해제된 사건으로 인해 정치권에 파문이 일고 있다. 성평등 여성 인권 등 '젠더 이슈'를 집중적으로 부각해 오던 정의당 내부에서 벌어진 일이라 타격이 크다는 지적이 나온다. 여야는 '무관용 원칙으로 조치를 취해야 한다'는 취지로 정의당을 향해 신속한 대응을 촉구하고 나섰다.

25일 최인호 더불어민주당 수석대변인은 서면 논평에서 김 대표 성추행 사건과 관련, "다른 누구도 아닌 공당의 대표가 저지른 성추행 사건"이라며 "충격을 넘어 경악을 금치 못할 일"이라고 밝혔다.

이어 "정의당은 무관용 원칙으로 조치를 취해야 하며 또 다른 피해가 발생하지 않도록 해야 한다"고 강조했다.

최 대변인은 "정의당은 젠더 이슈와 인권, 성평등 가치에 누구보다도 앞에서 목소리를 내왔다"며 "지금까지 정의당의 모습에 비춰 이번 사건으로 인한 국민의 충격은 가늠하기 어렵다. 앞으로의 파장은 더욱 클 것"이라고 우려를 표했다.

제1야당인 국민의힘 또한 이날 '피해자에 대한 2차 피해를 막아야 한다'는 취지로 정의당의 강경한 대응을 촉구했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 "인권과 성평등 실현에 앞장서 왔던 정의당이기에 오늘 김종철 대표 성추행 사건 관련 사퇴는 더욱 충격적"이라고 밝혔다.

이어 "성 관련 비위로 인해 수백억원의 혈세를 들여 서울·부산 재보궐 선거를 치러야 하는 시점에 가해자가 한 공당의 대표, 피해자가 소속 국회의원이라니 당혹스럽다"고 토로했다.

그러면서 "모든 사실을 인정하고, 그에 마땅한 처분을 받겠다는 김종철 전 대표의 입장은 당연하다"며 "정의당은 가해자에 대한 합당한 조치와 피해자에 대한 2차 피해 확산 차단에 힘써야 할 것"이라고 강조했다.

한편 정의당은 이날 국회에서 긴급 기자회견을 열고, 김 대표의 성추행 사실을 밝혔다.

정의당 젠더인권본부장인 배복주 부대표는 이날 기자회견에서 "지난 1월15일 김 대표의 성추행 사건이 발생했고 피해자는 당 소속 국회의원인 장 의원"이라고 밝혔다.

이어 "김 대표는 당시 여의도에서 장 의원과 당무 면담을 위해 식사 자리를 가진 뒤 나오는 길에 성추행하는 사건이 발생했다"며 "장 의원은 고심 끝에 18일 젠더인권본부장인 저에게 해당 사건을 알렸다"고 설명했다.

그러면서 "정의당 대표단 회의에서 당 징계절차인 중앙당기위원회 제소를 결정했고, 당규에 따라 김종철 대표를 직위해제했다"고 말했다. 배 부대표는 발표를 이어나가다 눈물을 훔치기도 했다.

그는 "정의당을 아끼고 사랑해주시는 당원 여러분, 그리고 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"며 "깊은 성찰의 시간을 갖겠다. 어떤 일이 있어도 당 차원에서 성인지 감수성을 견지하고 성실하게 문제 해결을 해나가는 데 앞장서 나가겠다"고 강조했다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr