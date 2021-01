"함께 가꾸는 교육 만들자" … 경남교육청 업무 토론회 개최

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도교육청이 25일부터 26일까지 본청 미래교육국, 학교정책국, 행정국 순으로 다모임 및 주요 업무 토론회를 개최했다.

다모임은 경남교육 정책을 공유, 부서 간 현안 사업 협력체계 구축해 정책의 효율성을 높이기 위한 활동이다.

이번 다모임은 코로나19 상황을 고려해 국별 온·오프라인으로 실시했다.

'아이톡톡' 온라인을 활용해 쌍방향 소통으로 진행하며 화상회의를 열었다.

미래교육국은 경남형 플렛폼 '아이톡톡'구축, 학교 민주주의 지수 보급, 기후 위기 대응 및 생태교육 강화, 학교급식, 학교 무선망 구축 등에 대해 발표했다.

학교정책국은 행복학교, 유치원 방과 후 과정, 기초학력 향상지원, 전문적 학습공동체 활성화, 고교학점제 기반 조성 등에 대해 발표했다.

행정국은 '푸른지구만들기' 친환경 사업추진, 비정규직채용사전심사제, 진로교육원설립, 교육복지안전망 구축사업, 그린 스마트 미래학교, 학교 공간혁신을 통한 미래형 학교 모델 구축 등의 내용이다.

박종훈 경남도 교육감은 "올해를 '경남교육 대전환의 해'로 정했다"며 "본청에서 시작한 다모임이 지원청으로 확대해 함께 가꾸는 교육을 만들어가자"고 말했다.

