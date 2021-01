[아시아경제 이민지 기자] 신흥 신흥 004080 | 코스피 증권정보 현재가 11,150 전일대비 150 등락률 +1.36% 거래량 6,961 전일가 11,000 2021.01.25 13:36 장중(20분지연) 관련기사 신흥, 주가 1만 2250원.. 전일대비 -5.41%신흥, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.39%신흥, 주가 1만 2150원.. 전일대비 1.25% close 은 종업원에 대한 상여금을 지불하기 위해 보통주식을 935만원 규모로 처분한다고 25일 공시했다. 처분예정 기간은 오는 26일부터 29일까지다.

