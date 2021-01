현대그린푸드, 프리미엄 그로서란트 ‘이탈리 설 선물세트’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 현대백화점그룹 계열 종합식품기업 현대그린푸드가 설을 맞아 다음달 10일까지 현대백화점 압구정본점 등 전국 15개 모든 점포에서 ‘이탈리 설 선물세트’를 판매한다.

‘이탈리’는 마켓과 레스토랑이 결합된 프리미엄 그로서란트로 현재 11개국에서 30여개 매장이 운영 중이다. 국내에는 지난 2015년 현대백화점 판교점 지하 1층에 첫 매장을 열었다.

이탈리 설 선물세트는 트러플(송로버섯)·올리브오일·발사믹 비네거(식초류의 조미료) 등 이탈리 대표 상품만을 엄선해 구성한 것이 특징이다.

주요 상품은 전 세계 유명 레스토랑에서 사용하는 트러플 브랜드 ‘얼바니’의 오일·소금·소스 등으로 구성된 ‘노블레스 트러플 세트(15만8000원)’, ‘세프 추천 올리브 오일·발사믹 세트(5만8000원)’, ‘파스타 홈쿡 세트(5만원)’ 등이다. 또한, 현대백화점 판교점 지하1층 ‘이탈리’ 매장에서는 고객이 매장에서 직접 선택한 이탈리아 식재료로 햄퍼(식품바구니) 선물세트를 제작해 준다.

현대백화점 관계자는 “집에서 끼니를 해결하는 집밥족이 늘면서 가정에서 즐길 수 있는 이탈리아 요리 등 이색 식문화에 대해 높아진 고객들의 관심을 반영해 매장의 인기 상품을 중심으로 선물세트를 기획했다”고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr