"국내 최초 600G" LG유플러스, 기업용 광전송 백본망 구축

美시에나 차세대 광전송장비 도입

언택트 시대…트래픽 대응

기업 고객에 안정적 전용망 제공

[아시아경제 차민영 기자] LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,150 전일대비 100 등락률 -0.82% 거래량 3,461,451 전일가 12,250 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 2021 대국민 ‘초등력 경진대회’ 실시'안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중'LG유플, 갤럭시S21도 '자급제+알뜰폰' 꿀조합 프로모션 close 는 최신 광전송 기술을 적용한 기업 전용 전국 백본망의 신규 구축을 완료하고 본격 서비스를 제공한다고 24일 밝혔다.

이번 백본망 신규 구축은 비대면 시대에 맞춰 급증하는 트래픽에 선제적으로 대응하고 기업 고객의 다양한 사업 환경에도 안정적인 기업 전용망을 제공하기 위함이다.

광전송 분야 글로벌 리딩 업체인 미국 시에나사의 차세대 광전송장비 ROADM(Re-configurable Optical Add-Drop Multiplexer)을 도입했다. 특히 주요 광역시와 전국 28개 주요 도시를 상호 직접 연결하는 그물망 방식으로 구축해 지연을 줄이고 경로를 다원하해 데이터 전송 안정성을 강화했다.

새롭게 도입한 ROADM 기술은 광신호를 원격에서 자유롭게 재구성할 수 있는 기능이 있을 뿐 아니라 트래픽에도 대응할 수 있도록 국내 최초로 가변 파장 방식을 적용했다. 트래픽 급증 시 기존 망 대비 6배 이상인 600G까지 전송 가능한 네트워크 용량을 제공할 수 있다.

또 기업들이 운영하는 클라우드 데이터센터와 직접 연동으로 네트워크 확장 구성이 쉬워 공공기관, 대기업, 금융사, 글로벌 기업 등도 안정적인 고품질의 트래픽 관리가 가능하다.

LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,150 전일대비 100 등락률 -0.82% 거래량 3,461,451 전일가 12,250 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 2021 대국민 ‘초등력 경진대회’ 실시'안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중'LG유플, 갤럭시S21도 '자급제+알뜰폰' 꿀조합 프로모션 close 는 신규 백본망 전체 구간에 광선로의 손실과 단선 지점, 거리 등을 측정하는 OTDR(Optical Time Domain Reflectometer) 기술도 적용했다. 직관적으로 실시간 선로 상태를 모니터링해 장애 발생 시 대응 시간을 단축할 수 있다.

글로벌 주요 SAN(Storage Area Network) 연동 인증을 가장 많이 획득한 시에나사의 ROADM 기술을 통해 재해 복구 회선 서비스도 보다 안정적으로 구성할 수 있어 장애나 재해 등에 신속 대응 가능하다.

구성철 LG유플러스 LG유플러스 032640 | 코스피 증권정보 현재가 12,150 전일대비 100 등락률 -0.82% 거래량 3,461,451 전일가 12,250 2021.01.22 15:30 장마감 관련기사 LG유플러스, 2021 대국민 ‘초등력 경진대회’ 실시'안 되는 건 정리, 미래엔 과감한 투자'…LG의 '선택과 집중'LG유플, 갤럭시S21도 '자급제+알뜰폰' 꿀조합 프로모션 close 유선사업담당은 “재택근무, 화상회의, 원격수업 등 클라우드 서비스가 확대되는 가운데 다양한 기업 고객의 니즈를 수용할 수 있는 신규 백본망 구축을 완료했다”며 “유연하고 안정적인 전송망을 제공해 기업들에 보다 수준 높은 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr