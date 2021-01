[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 21일 오전 영상회의로 개최된 제156차 서울특별시구청장협의회 정기회의에 참석하고 있다.

이번 회의는 25개 자치구 모두 영상회의로 참석한 가운데 진행, 지역 특성과 주민 수요를 반영한 도시계획과 자치분권 강화와 관련한 안건들로 논의를 이어갔다.

채 구청장은 "서울시, 자치구 간 지속적인 협조와 소통을 바탕으로 경제·교육·복지·환경 등 각 분야 현안사안을 꼼꼼히 살펴, 구민 삶의 질 더욱 높여가겠다"고 전했다.

