'차세대중형위성 1호' 3월20일 발사…국토관리·재난대응 향상

[아시아경제 문제원 기자] 국토·자원 관리를 위한 '차세대중형위성 1호'가 오는 3월20일 카자흐스탄에서 발사된다. 내년 6월부터 정밀지상관측영상이 제공되기 시작하면 국토관리와 재난대응 기능이 향상될 것으로 기대된다.

국토교통부와 과학기술정보통신부는 차세대중형위성 1호를 한국시간으로 3월20일 오후 3시7분(현지시간 오후 12시7분) 카자흐스탄 바이코누르 우주센터에서 발사할 예정이라고 22일 밝혔다.

차세대중형위성 1호는 이날 한국항공우주연구원을 출발해 현지시간으로 24일 발사장인 바이코누르 우주센터에 도착할 예정이다. 도착 이후에는 상태 점검과 연료주입, 발사체 결합 등 발사 준비 과정을 거친다. 발사체는 러시아 JSC 글라브코스모스사의 소유즈 2.1a다.

발사 후 고도 497.8㎞의 궤도에서 약 2개월간 초기운영 과정을 거쳐 내년 6월부터 본격적인 정밀지상관측영상을 제공한다.

차세대중형위성 1호는 다양한 공공분야 관측 수요에 탄력적으로 대응하려는 목적으로 국내 독자 개발된 정밀지상관측용 저궤도 실용급 위성이다.

개발사업은 1단계와 2단계로 추진됐다. 1단계로 500㎏급 표준형 위성 플랫폼 확보와 정밀지상관측용(흑백0.5m급, 칼라 2.0m급) 중형위성 2기를 국내 독자 개발하고, 2단계로 500㎏급 표준 플랫폼 기술을 활용해 중형위성 3기를 국산화해 개발했다.

항우연은 차세대중형위성 1호 개발사업을 통해 중형위성급 시스템 및 표준본체(플랫폼) 기술을 확보했다. 이를 국내 산업체에 성공적으로 이전해 그동안 해외 기술에 의존해왔던 정밀 광학탑재체를 국내 독자 모델로 국산화했다.

특히 국산화된 정밀지상용 광학탑재체는 다목적실용위성 3A호 대비 동일한 성능을 유지하면서 100㎏이상 경량화했다. 또 차세대 기술인 플래시 메모리 방식의 영상자료처리장치를 채용해 무게와 비용을 절감하고 저장용량을 늘렸다.

남영우 국토부 국토정보정책관은 "항우연으로부터 정밀지상관측영상을 제공 받으면 국토지리정보원 내 설치된 국토위성센터에서 위치정확도 1∼2m급의 고품질로 가공, 처리한 정밀정사영상을 신속하게 제공할 수 있을 것"이라며 "이를 국토·자원 관리, 재해·재난 대응 등 국민 삶의 질을 높이는 공공·민간 서비스 분야에 활용될 수 있도록 할 계획"이라고 말했다.

