추미애 마지막 인사… 대전 원전수사팀 '견제'

[아시아경제 배경환 기자] 추미애 법무부 장관이 대전지검 원전수사팀 2명을 교체하는 등 2021년 상반기 평검사 인사를 단행했다. 임기 마지막 인사에서도 청와대와 여권을 겨냥한 수사팀을 견제한 것으로 보인다. 수사팀이 일부 교체되며 이어질 고위직 인사에서 지휘부가 자리를 보전 받아도 수사 속도에는 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.

21일 법무부는 고검검사급 검사 11명, 일반검사 531명 등 검사 542명에 대한 인사를 2월 1일자로 단행했다.

법무부는 이번 인사에서 경향 교류 원칙, 지방청 권역별 분산 배치, 기획부서 편중근무 제한 등 인사원칙의 기준을 고려했다고 설명했다. 특히 기관장 추천 우수검사, 대검에서 선정한 모범검사 등 일선 현장의 평가 및 성과를 인사에 반영했다.

눈에 띄는 점은 '월성 원전 1호기 경제성 평가 조작' 의혹 사건을 맡고 있는 대전지검 원전수사팀의 변동이다. 수사팀장을 맡고 있는 이상현 부장검사의 측근인 김형원 검사와 김수민 검사가 각각 성남지청과 서울서부지검으로 이동했다.

김학의 전 차관 출국금지 과정에서의 절차 위법 논란이 제기된 이규원 검사는 지난해 9월 공정거래위원회에 파견돼 이번 인사 대상에 포함되지 않았다.

한편 검찰 고위직 인사는 박범계 법무부 장관 후보자가 직접 챙길 것으로 전망된다. 박 후보자의 국회 인사청문회가 끝나는 다음주 월요일 이후부터 인사안이 논의될 예정이다.

