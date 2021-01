맥도날드 행운버거 150만개 판매…기부금액 1억5000만원 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] 맥도날드가 21일 신년을 맞아 출시한 ‘행운버거’의 판매가 150만개를 돌파해 1억5000만원의 기부 금액이 누적됐다고 밝혔다.

행운버거는 새해 희망과 행운이 가득하기를 바라는 마음을 담은 시즌 한정메뉴로 2013년 처음 출시된 이후 연말연시를 알리는 시그니처 메뉴로 자리잡았다. 올해는 출시 3주 만에 150만개 판매를 돌파하며 최근 3년 중 가장 많이 팔렸다.

맥도날드는 2019년부터 고객이 행운버거를 구매할 때마다 100원씩 기부금을 적립해 한국RMHC에 기부하는 캠페인을 진행해왔다. 올해에도 고객들의 큰 호응을 얻어 1억 5000만원의 기부금이 적립됐다. 이달 27일까지 누적된 기부금은 아픈 어린이와 가족들이 병원 인근에 머물며 치료를 받고 심리적 안정을 찾을 수 있는 주거 공간인 '로날드 맥도날드 하우스'에 사용될 수 있도록 한국RMHC재단으로 전달된다.

맥도날드 관계자는 "고객 분들이 모두를 위한 행운이라는 취지에 공감해주시고, 버거 자체에 좋은 평가를 해 주셨기에 좋은 결과가 나올 수 있었다”며 “앞으로도 고객이 더욱 만족하고 즐기실 수 있는 메뉴를 제공하는데 노력하겠다”고 말했다.

