현대차-SK네트웍스, 국내 최대 전기차 충전소 열었다

21일 현대 EV 스테이션 강동 개소

클린 모빌리티 가속화 위해 기존 주유소를 충전소로 전환. SK네트웍스와 함께 구축

국내 최고 수준의 350kw급 전기차 초고속 충전설비 ‘하이차저’ 총 8기 설치

[아시아경제 이창환 기자] 현대자동차가 국내 최대 규모의 초고속 전기차 충전소인 '현대 EV 스테이션 강동'을 서울 강동구 길동에 구축하고 21일부터 본격적인 운영에 들어간다고 밝혔다.

현대 EV 스테이션 강동은 내연기관 차량의 대표적 상징물인 '주유소'를 전기차 충전소로 바꿔 '클린 모빌리티(Clean Mobility)'로의 전환을 더욱 가속화하기 위해 마련됐다. 2017년 SK네트웍스와 체결한 업무 협약을 바탕으로 마련됐다.

연면적 4066㎡(약 1230평) 규모의 충전소에는 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 259,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 261,500 2021.01.21 08:27 장시작전(20분지연) 관련기사 반등한 코스피, 3100선 탈환하며 상승마감현대차, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 기관 91만 9155주 순매도현대차, 이스라엘 스타트업 투자 close 가 개발한 전기차 초고속 충전설비 하이차저(Hi-Charger) 총 8기가 설치돼 면적과 설비 면에서 국내 최대 규모의 초고속 충전 인프라를 갖췄다.

하이차저는 출력량 기준 국내 최고 수준의 350kw급 고출력, 고효율 충전 기술이 적용됐다. 800V 대용량 배터리가 탑재된 전기차를 하이차저로 충전할 경우 18분 이내에 10%에서 80%까지 충전이 가능하다.

특히 하이차저는 연결선에 부분 자동화 방식이 적용돼 고객들이 연결선의 무게를 거의 느끼지 않고 손쉽게 충전구를 연결할 수 있으며 듀얼 타입 충전구로 전기차 2대를 동시에 충전할 수 있는 점이 특징이다.

현대차는 아이오닉 5를 비롯해 올해부터 순차적으로 출시할 전기차 전용모델에 초고속 충전이 가능한 800V급 충전시스템을 탑재할 계획이라 이번 현대 EV 스테이션 강동이 전기차 시대 선도를 위한 회사의 미래 전략에 긍정적 영향을 미칠 것이라고 설명했다.

현대차 고객들은 하이차저 어플리케이션 가입 후 차량 인증을 완료하면 충전 예약 및 결제, 충전 대기 중 전자책(e-Book) 및 차량 청소용품 무상 이용, 충전 요금 23% 할인 등의 혜택을 받을 수 있다. 국내 전기차 시장 활성화 차원에서 타사 전기차 이용 고객에게도 현대 EV 스테이션 강동을 개방하고 충전소를 연중무휴 24시간 운영할 계획이다.

한편 현대차는 전기차 구매를 고려하는 고객들을 위해 고객의 라이프스타일을 고려한 다채로운 시승 프로그램도 운영한다. 시승 프로그램은 차량의 주행 성능과 편의 기술 전반을 경험할 수 있는 일반 시승과 카크닉(Car+Picnic)을 체험해볼 수 있는 특화 시승 등으로 구성된다.

현대 EV 스테이션 강동에는 전기차에 대한 상세한 설명과 시승 체험을 지원하는 전문 인스트럭터가 상주해 고객이 원하는 차종(넥쏘, 코나 일렉트릭)과 코스를 선택해 시승할 수 있도록 안내할 예정이다.

회사 관계자는 "고객분들이 충전에 대한 걱정 없이 전기차를 쉽고 편리하게 운행할 수 있도록 현대 EV 스테이션 강동을 구축하게 됐다"며 "앞으로도 현대자동차는 세계 최고 수준의 전기차를 개발하고 보급하는 데 앞장서는 한편, 전기차 충전 인프라를 확충하기 위해 노력할 것"이라고 말했다.

이창환 기자 goldfish@asiae.co.kr