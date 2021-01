[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 20일 사단법인 희망을나누는사람들(회장 김정안)로부터 코로나19 극복을 위한 성품을 전달받았다고 밝혔다.

사단법인 희망을나누는사람들은 KF94, KF80 공적마스크(금 1억 원 상당)를 구에 전달, 전달된 성품은 종합사회복지관, 노인복지관, 지역아동센터 등으로 배부될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “지속적으로 나눔을 실천하고 있는 사단법인 희망을나누는사람들에 감사드린다”며 “이번 후원은 중랑구의 코로나19 방역에 큰 힘이 될 것”이라고 말했다.

한편, 사단법인 희망을나누는사람들은 지난 2년간 저소득 학생 장학금, 생필품 세트 등 총 6억8000만 원 상당의 성금·품을 후원하는 등 다양한 복지사업을 추진해온 바 있다.

