시민 대상 5개 분야 14명, 2월 1일까지 접수

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 지속 가능한 발전을 함께 고민할 김해시지속가능발전협의회 위원을 공개 모집한다.

모집 분야는 생태환경 2명, 지역 경제 5명, 보건복지 3명, 교육문화 2명, 마을공동체 2명 등 총 5개 분야 14명이다.

지속 가능한 발전을 함께할 김해시민이면 누구나 지원할 수 있다.

참여 희망자는 내달 1일까지 시 수질환경과를 통해 신청하면 된다.

신청 서식 및 자세한 사항은 김해시지속가능발전협의회 누리집을 참고하면 된다.

이용규 수질환경과장은 “올 상반기까지 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기로 비대면 체제로 운영될 계획이다”며 “지속 가능한 발전을 새롭게 이끌어나갈 제2기 김해시지속가능발전협의회에 많은 시민의 참여를 바란다”고 말했다.

