금호석유화학, 금호리조트 우선협상대상자 선정

[아시아경제 유제훈 기자] 금호리조트 우선협상대상자로 금호석유화학이 선정됐다. 아시아나항공은 자회사 금호리조트 매각 우선협상대상자로 금호석유화학을 선정했다고 20일 공시했다.

금호리조트는 아시아나항공 산하 금호티앤아이(48.8%), 아시아나IDT(26.6%), 아시아나에어포트(14.6%), 아시아나세이버(10.0%) 등이 지분을 나눠갖고 있는 자회사로, 산하에 화순 리조트 등 콘도 4곳, 워터파크 3곳, 아시아나컨트리클럽 등의 자산을 갖고 있다.

경영난에 시달려 온 아시아나항공은 지난해 11월 유동성 확보 및 재무구조 개선을 위해 금호리조트를 매각키로 하고 매각주관사에 NH투자증권, 딜로이트안진 등을 선정한 바 있다. 전날 본입찰엔 금호석유화학은 물론 화인자산운용, 브이아이금융투자, 동양건설사업, 칸서스자산운용 등이 응찰 한 것으로 알려졌다.

아시아나항공은 "향후 선정된 우선협상대상자와 주요 계약조건 등에 대한 논의를 진행할 예정"이라면서 "금호리조트 매각과 관련하여 구체적인 내용이 확정될 경우 재공시할 것"이라고 밝혔다.

