단일화 두고 힘겨루기 식어가는 野 선거열기

안철수 경선 플랫폼 개방 제안 했지만, 김종인은 반대 입장

[아시아경제 나주석 기자] 서울시장 야권 후보 단일화 룰을 놓고 기싸움만 벌이고 있는 야권은 좀처럼 접점을 찾지 못하고 있다.

20일 정치권에 따르면 전날 안철수 국민의당 대표가 제안한 ‘경선 플랫폼’ 개방을 위해서는 국민의힘이 당헌 개정 작업을 거쳐야 한다. 국민의힘 당헌 2장 6조 따르면 피선거권을 가진 자격은 책임당원으로 제한된다. 따라서 안 대표나 금태섭 전 의원 등 국민의힘 당적을 갖지 않은 사람들은 이 당 경선에 참석할 수 없다. 안 대표는 제1 야당인 국민의힘이 야권 전체의 경선 플랫폼이 될 수 있다는 입장이다.

안 대표는 그동안 정당 대표인 자신이 탈당 후 다른 당의 입당 등을 거쳐 경선에 참여하는 방안의 부당성을 지적해왔다. 안 대표는 "대한민국 정치사에서 상대 당 대표에게 탈당을 요구하는 것은 처음 봤다"며 불편한 심경을 토로해왔다.

그러나 국민의힘 지도부는 일단 안 후보 제안에 부정적인 반응을 견지하고 있다. 김종인 국민의힘 비상대책위원장은 전날 "1차적인 경선을 하는 과정에 있기 때문에 모든 절차를 마친 뒤 단일화 문제를 논의해도 늦지 않다고 생각한다"면서 "수용할 수는 없다"며 반대 입장을 분명히 했다. 다만 국민의힘 공천관리위원회는 조심스러운 태도를 보였다. 정진석 국민의힘 공관위원장은 페이스북에 "안 대표측이 지금까지 선호해 온 ‘원샷 경선’과 크게 다르지 않다"면서도 당내 의견을 청취하겠다는 뜻을 밝혔다.

김진표 더불어민주당 공천관리위원장 역시 상대편인 국민의힘의 오픈 플랫폼 경선 가능성에 고개를 저었다. 김 대표는 이날 KBS라디오 ‘김경래의 최강시사’에 출연해 "그런 경선(오픈 플랫폼 경선)은 누가 마음대로 할 수가 없을 것"이라며 회의적인 전망을 내놨다.

한편 안 대표는 이날 용산구 이태원 상인들과 간담회를 가지며 시민과의 접점을 늘이고 있다. 이 자리에서 정부의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 대책으로 인한 소상공인들의 고충과 지원 대책을 논의한다. 나경원 전 의원과 오세훈 전 서울시장을 비롯해 이종구·김선동·오신환 전 의원, 김근식 교수, 조은희 서초구청장, 박춘희 전 송파구청장 국민의힘 서울시장 후보 주자들은 이날 오후 한 자리에 모여 ‘박원순 시정 잃어버린 10년, 재도약을 위한 약속’ 발표회를 갖는다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr