김진욱 "'민변 공수처' 되지 않도록‥인사위 野 참여해달라"

[아시아경제 박소연 기자] 김진욱 초대 고위공직자범죄수사처(이하 공수처) 처장 후보자는 19일 공수처 차장 인선과 관련해 검찰 출신도 고려하겠다는 뜻을 표명했다.

김 후보자는 이날 국회 인사청문회에서 "처장이 검찰 출신이 아니기 때문에 차장은 반드시 검찰 출신으로 해야 한다는 견해도 있다"며 "양쪽(검찰·비검찰) 다 가능하다고 생각한다"고 말했다.

이어 "충분한 법조 경력에 공수처의 역사적 사명을 제대로 인식하는 수사 경험이 있는 이를 복수로 제청할 것"이라며 "청와대나 여당의 추천을 받은 바 없다"고 단언했다.

국민의힘 장제원 의원이 "정치적 편향성 논란이 있는 차장 인사에 대해 인사 제청권을 확실하게 행사해 거부할 용의가 있냐"고 묻자, 김 후보자는 "결과를 보면 (알 수 있을 것)"이라고 언급했다.

김 후보자는 "공수처장의 차장 임명 제청권, 대통령 임명권 등 공수처법 조문에 나와 있는 대로 (인사 제청권을) 행사하겠다"고 말했다.

공수처 인사위원회 구성 시 야당의 위원 추천이 늦어질 경우 5명으로 공수처 검사 추천을 강행할 것이냐는 질문에는 "당연히 야당 위원님들이 협조해 주실 것으로 생각하고 있고, 그렇다면 강행할 이유도 없다"고 직접적인 답변을 피했다.

공수처 인사위원회는 처장과 차장, 여야 위원 각 2명, 처장이 위촉한 전문가 1명 등 총 7명의 위원으로 구성된다.

다만 인사위원회 의결을 재적 위원 과반수 찬성이 아닌 '만장일치'로 운영할 생각이 없느냐는 질의에는 "반대하는 이유가 있을 테니 설득하겠다"고 말했다.

공수처 검사 추천에는 얼마나 시간이 걸릴 것으로 보느냐는 전주혜 의원의 질의에는 "1∼2주, 2∼3주 정도로 합리적 기간이 돼야 할 것"이라며 "최대한 여야의 합의 정신을 살려서 최선을 다하겠다"고 답했다.

김 후보자는 '정치적 성향이 강한 민변 출신들로 검사들이 채워지는 우려가 있다'는 지적에 "국민의힘에서 적극적으로 참여해 말씀하시는 '민변 공수처'가 되지 않도록 해달라"고 재차 촉구했다.

이어 "공수처 검사나 수사관으로 검찰 출신이 왔을 때 '제 식구 감싸기'가 있지 않겠냐"는 질의에 현직 검사를 파견받지 않겠다고 강조했다.

김 후보자는 "공수처는 현직 검사는 파견받지 않으려고 하고 검찰 출신이 2분의 1을 넘지 못한다"며 "견제의 원리가 잘 작동하도록 할 것"이라고 강조했다.

조폐공사 특검에서 내분이 일었던 것과 관련해서는 "당시에는 구체적인 사정을 몰랐다"며 "(검사들이) 특검보 방에 가서 (자료를) 뒤져서 나왔다는 건 이번에 알게 된 사실"이라고 했다. '임기가 끝나면 정치할 생각이 있냐'는 질문에는 "없다"고 답했다.

