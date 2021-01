[아시아경제 서소정 기자] 한국제약바이오협회는 원희목 회장의 임기가 2023년 2월까지 연장됐다고 19일 밝혔다.

제약바이오협회 이사장단은 이날 오후 2021년도 제1차 회의를 열고 원 회장의 임기 연장을 만장일치로 의결했다.

임기 2년의 회장은 한 차례 연임이 가능하고, 연임된 회장에 한해 이사장단의 특별 결의로 1회 임기 연장이 가능하도록 규정한 정관에 따른 것이다.

원 회장은 2017년 2월 제21대 회장에 취임했으며, 2019년 2월 다시 임기 2년의 회장으로 연임했다.

이사장단은 "코로나19 속 제약바이오산업에 대한 국민적 기대를 고려하면 그간 협회를 이끌어온 원 회장이 우리 산업의 글로벌 성공을 도출할 적임자라고 판단했다"고 밝혔다.

서소정 기자 ssj@asiae.co.kr