전남소방, 의료기관 등 코로나 관련 시설 ‘화재점검’ 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 마재윤)는 의료기관 등 코로나19 관련 시설에 대해 긴급 화재안전점검을 실시한다고 19일 밝혔다.

오는 22일까지 진행되는 이번 긴급 화재안전점검은 코로나19에 총력 대응하느라 자칫 소홀해지기 쉬운 겨울철 화재 예방을 위해 추진됐다.

화재안전점검 대상은 도내 생활치료센터 1곳, 임시생활시설 18곳, 요양병원 95곳, 노인복지시설 260곳, 정신의료기관 11곳 등 총 385여 곳이다.

생활치료센터, 임시생활시설, 정신의료기관은 직접 현장점검에 나서고, 요양병원 등 노인의료시설은 비대면 자율점검과 현장점검을 병행한다.

전남소방은 ▲소화시설에 대한 중요시설 작동여부 ▲경보설비의 유지관리 실태 ▲선별진료소 화재예방 컨설팅 ▲전기·가스 등을 중점 점검할 방침이다.

현장점검에 참여하는 인원은 ‘레벨 D’ 보호구 세트를 착용하는 등 코로나19 방역수칙을 철저히 준수해 진행한다.

마재윤 본부장은 “코로나19가 확산됨에 따라 도내 요양원 등 관련시설에 대한 철저한 안전점검을 통해 겨울철 화재를 사전에 예방해 도민의 인명과 재산 피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

