'은평인 리포터'와 '마을 라디오 주민 DJ' 모집

주민참여 콘텐츠 발굴 통한 ‘주민 주도의 구정 홍보’ 실현

[아시아경제 박종일 기자] 은평구(구청장 김미경)는 18일부터 29일까지 미디어에 관심 있고 끼와 재능이 넘치는 주민들을 대상으로 '은평인 리포터'와 '마을 라디오 주민DJ'를 모집한다.

방송 및 영상 제작에 참여한 주민, 방송인을 꿈꾸는 주민, 끼와 재능이 있는 사람이라면 나이 성별 제한 없이 누구나 신청 가능, 모집을 통해 선발된 이들은 3월 본격적인 활동을 시작해 10개월간 임기 동안 은평구와 구민을 잇는 구정 홍보 활동에 앞장서게 된다.

올해 은평구는 지역 주요 현장에서 구정 소식을 생생하게 전달하는 역할을 할 '은평인 리포터', 그리고 콘텐츠 기획부터 구성, 진행까지 주민 주도의 라디오 콘텐츠를 제작할 '마을라디오 주민 DJ'를 비롯 ‘주민의 시선’을 담은 콘텐츠를 발굴해 주민과 더욱 깊이 소통하고 교감할 계획이다.

신청 마감은 29일 오후 6시까지, 신청 방법은 은평구청 홈페이지의 구정소식, 고시 공고란에서 필요한 서식을 다운받아 작성 후 담당자 이메일(cmhv6@ep.go.kr)로 제출하면 된다.

구 관계자는 “주민들이 구정 홍보에 전문성을 가지고 활동할 수 있도록 적극 지원할 것이며, 구민에게 생생한 지역의 소식을 전달하는 것은 물론 주민들이 마을 안 살아가는 이야기를 이웃과 나누고 소통할 수 있는 주민참여 콘텐츠를 확대할 예정”이라고 밝혔다.

한편 '은평인 리포터'와 '마을라디오'를 비롯 은평에서 제작되는 모든 미디어 콘텐츠는 미디어 포털 사이트 ‘은평人(in)미디어’에서 복잡한 가입 절차 없이 쉽고 간편하게 이용할 수 있다.

