안철수 "국민의힘, 경선플랫폼 개방해달라…감동적 단일화 확신"

"이번 서울시 보궐선거, 대한민국의 운명이 걸린 절체절명의 선거"

[아시아경제 금보령 기자] 안철수 국민의당 대표가 서울시장 보궐선거 후보 야권단일화를 위해 국민의힘 경선플랫폼을 야권 전체에 개방해달라고 주장했다.

19일 안 대표는 야권단일화 관련 기자회견을 열고 "개방형 경선플랫폼을 국민의힘 책임 하에 관리하는 방안까지 포함해서 가장 경쟁력 있는 야권 단일 후보를 뽑기 위한 실무논의를 조건 없이 시작하자"고 밝혔다.

안 대표는 "그동안 서울시장 출마를 선언한 이후 다소 난감한 하루하루를 보냈다. 야권 후보 단일화의 필요성을 누구보다도 절감하고 있지만 느닷없는 제1야당의 '입당 요구'를 수용하기는 어려웠고 그것이 마치 단일화를 거부하는 것처럼 비추어지는 것도 경계해야 했다"며 "선거를 앞두고 공당의 대표에게 소속 당을 탈당하고 우리 당에 입당하라는 것은 처음부터 무리한 이야기다. 국민의힘이 제1야당으로서 역할을 하겠다는 의도는 이해하지만 현실적으로 존재하는 다양한 야권 지지층의 요구를 고려하지 않은 일방적인 요구는 합리적이지 않다"고 말했다.

대신 국민의힘 경선플랫폼을 야권 전체에 개방해달라고 요구했다. 안 대표는 "제1야당이 주도권을 갖고 야권 승리를 위한 게임메이커가 되어달라"며 "기꺼이 참여하겠다"고 강조했다. 안 대표는 물론 무소속 후보를 포함한 야권 모두가 참여할 수 있도록 하자는 것이다.

그는 "모든 후보들이 국민 앞에서 실무논의 결과와 경선 결과에 깨끗하게 승복하고, 비전과 정책 경쟁의 포지티브 선거를 지향하고, 누가 단일 후보로 선출되더라도 선출된 단일 후보의 당선을 위해 앞장서서 뛰겠다고 대국민 서약을 하자"며 "이 자리에서 분명히 국민 앞에서 약속할 수 있다. 안철수는 네거티브가 아닌, 포지티브 선거를 하고 결과에 승복하겠다"고 말했다.

안 대표는 단일화를 통한 야권 승리를 강조했다. 그는 "지금까지 한 번도 저를 위한 단일화를 하자고 말씀드린 적이 없다. 만일 제가 선택받지 못하더라도 단일 후보의 당선을 돕겠다고 여러 차례 밝힌 바 있다"며 "제 머리 속에는 오직 단일화를 통한 야권 승리, 그리고 정권교체의 교두보를 놓겠다는 한 가지 목표만 있을 뿐"이라고 얘기했다.

이어 안 대표는 "이번 서울시 보궐선거는 이겨도 되고 져도 되는 선거가 아니다. 대한민국의 운명이 걸린 절체절명의 선거다. 저의 모든 것을 던져서 임하고 있다"며 "생각이 다를 수 있는 여러 야권 지지자들이 이탈하지 않고 단일 후보를 지지할 수 있도록 하는 것이 단일화 과정에서 가장 중요하며, 일부 지지자들이라도 이탈하면 단일 후보는 될 수 있지만 선거에서는 패배한다는 것에 모두 동의할 것이다. 그렇기에 아름답고 감동적인 단일화의 성사를 확신한다"고 덧붙였다.

