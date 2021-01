윤성미 경상남도의원, 비대면 온라인 의정활동 펼쳐

온택트 시대 온라인으로 관련 업무보고 청취 및 요구 사항 등 처리해

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경상남도의회 윤성미 의원은 온택트 시대에 맞게 온라인으로 의정활동을 소통하고 있다고 18일 밝혔다.

윤의원은 18일 도 교육청 미래교육국장과 최근 온라인 회의 등에 많이 사용하는 줌(ZOOM)을 활용해 2021년도 경상남도교육청의 관련 주요 내용을 보고받고 필요한 사항들을 요구하는 등 온라인 의정활동을 시작했다.

업무보고를 받은 윤의원은 “최근 사회적 거리 두기 강화에 적극적으로 동참하고 대면 보고에 따른 감염 불안감 해소와 이동 등으로 인한 불필요한 시간 낭비 요인을 과감하게 제거해 시대적 환경에 맞는 의미 있는 의정활동을 펼칠 수 있는 계기가 마련된 것 같다”말했다.

또한 동료 의원 등에게 적극적으로 홍보해 온택트 시대 온라인으로 업무보고를 받는 문화가 도의회에 정착될 수 있도록 적극적으로 노력하겠다고 밝혔다.

