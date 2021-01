푸르덴셜생명, 본사에 스마트오피스 도입

[아시아경제 오현길 기자] 푸르덴셜생명은 효율적인 업무 환경 조성을 위해 본사 전체에 스마트오피스를 도입했다고 18일 밝혔다.

푸르덴셜타워 18층에서 22층까지 총 5개 층 약 1400평 규모로 조성된 스마트오피스는 기존의 전형적인 사무실 공간에서 미래 지향적인 업무 공간으로 탈바꿈했다.

직원들은 사무실 입구에 설치된 키오스크를 통해 고정 좌석이 아닌 자신의 업무 스케줄 등을 고려해 원하는 자리에서 업무를 볼 수 있다. 임원들도 임원실을 선택해 사용할 수 있으며, 사용되지 않는 임원실은 직원들의 회의 공간으로 이용 가능하다.

푸르덴셜생명은 스마트오피스 공간에 자율좌석 외에도 폰부스, 협업공간, 프라이빗존 등을 마련했으며 층별로 업무, 회의, 휴식, 고객접견 등 공간을 분리해 효율성을 높였다. 회의실 예약시스템도 언제 어디서나 예약할 수 있도록 도입했다.

아울러 푸르덴셜생명은 기존 임직원의 재택근무를 상시 운영키로 했다. 유연한 근무 형태와 업무환경의 변화를 기반으로 일하는 방식의 혁신을 만들어가겠다는 설명이다.

안진희 푸르덴셜생명 경영지원본부 상무는 "푸르덴셜생명은 데스크톱 가상화(VDI)시스템을 일찍이 정착시켜 임직원들을 빠르게 재택근무로 전환하고 안정적으로 업무 체계를 유지했다"며 "스마트오피스 도입으로 탄력적인 근무 환경을 유지하고 시대의 변화에 빠르게 대응하는 조직문화를 만들어 나갈 것"이라고 말했다.

