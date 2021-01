역귀성객 대상 특가이벤트도

[아시아경제 유제훈 기자] 에어부산 에어부산 298690 | 코스피 증권정보 현재가 3,900 전일대비 140 등락률 -3.47% 거래량 4,164,516 전일가 4,040 2021.01.15 15:30 장중(20분지연) 관련기사 에어부산, 제주 폭설 체류객 위해 임시편 15편 투입9.9만원부터…에어부산, 이달 16·23·30일 국제관광비행에어부산, 유상증자 성공…일반공모 청약 2.1조원 몰려 close 은 설 연휴 귀성·귀경객을 위해 국내선 전 노선을 대상으로 총 48편의 임시 항공편을 투입한다고 18일 밝혔다.

에어부산에 따르면 설 연휴 기간인 오는 2월10일부터 15일까지 김포~부산 18편, 김포~울산 6편, 김포~제주 12편, 부산~제주 6편, 울산~제주 6편 등 총 5개 노선에 48편의 임시 항공편을 운항하고 8910석의 좌석을 추가공급한다.

아울러 에어부산은 역귀성객을 대상으로 최대 95% 할인된 운임을 제공하는 특가이벤트도 진행한다. 예약은 이날 오전 11시부터 오는 31일(탑승기간 2월1일~15일)이며, 운임은 총액기준 9900원부터 판매한다.

