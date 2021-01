속보[아시아경제 임주형 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)에 걸린 '숨은 감염자'를 찾기 위해 수도권에서 운영 중인 임시 선별검사소에서 신규 확진자 84명이 확인됐다.

16일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 전날 하루 임시 선별검사소에서 3만3천610명에 대해 검사한 결과 이같이 나타났다.

이는 이날 0시 기준 지역발생 신규 확진자 547명의 15.4%에 해당한다. 지역별로는 서울 50명, 경기 28명, 인천 6명이다.

임주형 기자 skepped@asiae.co.kr