[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 협치강화 워크샵 ‘우리 협치할까요?’를 온라인 회의 플랫폼을 활용, 비대면으로 진행했다.

협치위원 및 협치활동가들과 각자의 역할에 대한 토론을 하고 협치사업추진에 도움이 될 수 있는 사례를 공유했다.

